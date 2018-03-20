Dağ’dan İzmir teşkilatına 2019 uyarısı

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"AK Belediyeler 2019 Yolunda Yerel Yönetimler Başkanlığı İzmir Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı", AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda yapıldı. Meclis üyelerinin katıldığı toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erol Kaya ve Hamza Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldı. Toplantıda teşkilata seslenerek 2019 seçimlerinin önemine dikkat çeken Dağ, "İzmir'de muhalefet yapma konusunda ayakları daha yere basan bir anlayışı hayata geçirmeliyiz" dedi. İl Başkanı Şengül de partilerinin yerel yönetimlerdeki başarısıyla iktidara geldiğini, İzmir'de kazanarak iktidar olmak istediklerini belirtti. Şengül, "Görevini yerine getiren meclis üyeleriyle yola devam edeceğiz. Siz görevinizi gerektiği gibi yaparsanız o görev yine size verilir" diye konuştu.