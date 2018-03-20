BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde geçtiğimiz 15 Mart'ta, eski öğrencisi 18 yaşındaki Emre Küçük'ün kullandığı 35 ZIN 12 plakalı motosiklet, Saraçoğlu Caddesi'nde, yağmur suyuyla dolu çukura girince kontrolden çıkıp, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya öğretmeni 52 yaşındaki Okan Biçer'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Biçer, başını kilit parke taşlarına çarparak ağır yaralandı. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli, 2 çocuk babası Biçer, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Biçer'in beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, Biçer'in Bayındır Adliyesi'nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan eşi Özdem Biçer ile görüşüp, organlarının bağışlanmasını istedi.Eşinin onay vermesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nden gelen bir ekip, Biçer'in karaciğer ve böbreklerini ameliyatla aldı. Alınan organlardan bir böbrek ve karaciğer Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki diğer böbrek ise İzmir'deki bir hastaneye uygun hastalara nakledilmek üzere gönderildi. Biçer'in cenazesi organlarının alınmasının ardından ailesine teslim edilen cenazesi önceki gün ikindi namazına müteakip Ödemiş Hamdibey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezun olduğu Ödemiş Endüstri Meslek Lisesi'nden öğretmeni olan Biçer'e çarparak yaşamını yitirmesine neden olan Emre Küçük ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Acılı eş Biçer, "Eşim ölmedi, başka vücutlarda yaşıyor. Eşimin organlarını bağışladım. Başka insanlara hayat verdi. Eşim yaşıyorken sorsaydım o da organlarının bağışlanmasını isterdi" dedi. Talihsiz adamın Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giden 21 yaşındaki kızı İlayda Biçer ise, "Babamın organlarını bağışlayarak bir nebze olsun bizim de katkımız olduysa ne mutlu bize. İnşallah bu davranışımız başka insanlara da örnek olur. Babamın öğrencileri bizi hiç yalnız bırakmadı" dedi.