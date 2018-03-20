Evinde ölü bulunan turizmci toprağa verildi

Türkiye'nin en köklü turizm şirketlerinden biri olan ve Yunanistan'a düzenlediği feribot seferleriyle tanınan Meander Turizmin sahipliğini ağabeyi Abdullah Gür ile birlikte yapan evli ve bir çocuk babası Atınç Gür'ün ölümü Kuşadası'nı ve turizm camiasını yasa boğdu. Dün sabah evinde ölü bulunan Atınç Gür, Cumhuriyet Savcısının isteği üzerine otopsiye gönderilmiş ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşılmıştı. Ölümü Kuşadası'nda, turizm sektöründe ve firmasının yıllardır feribot seferi yaptığı Yunanistan'ın Sisam adasında büyük üzüntü yaratan genç turizmciyi son yolculuğuna ailesi, sevenleri, turizmciler, esnaf ve Sisam adasından gelen iş ortakları ve arkadaşları ile yüzlerce Kuşadalı uğurladı. Tabutu Galatasaray bayrağına sarılan Atınç Gür'ün cenaze namazını ise Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit kıldı.



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