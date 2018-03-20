İzmir Büyükşehir’e tencere tavalı tepki

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İzmir'inBayraklı İlçesi'nde her cumartesi kurulan ve mahkeme kararıyla kapatılan Özkanlar semt pazarının esnafı, kendilerine yeni yer gösterilmediği gerekçesiyle tencere tava çalarak Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti. Eski Sümerbank önünde toplanan pazarcı esnafı ve aileleri, ellerinde Türk bayrakları, ekmek ve dövizler taşıyarak "Özkanlar bizimdir, bizim kalacak", "hak hukuk adalet, hani nerede?" sloganları attı. Bazı kadınlar da yanlarında getirdikleri tencerelere kapaklarını vurarak kendilerine yer gösterilmemesine tepki gösterdi. Pazarda tezgahı bulunan Faysal Acar, belediyelerin esnafın mağduriyetine yönelik hiçbir çözüm üretmediğini ileri sürdü. Bayraklı Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki pazarın kaldırılmasına karşın esnafın yanında yer almadığını ifade eden Acar, "Bayraklı Belediyesi esnafı ekonomik sıkıntıya sokmuştur. Esnaf evine ekmek götürmez duruma gelmiş ve son derece mağdurdur. Bayraklı Belediye Başkanının 'esnafı mağdur etmem' sözüne güvenen pazarcı esnafı ağır bir bedel ödemiştir" diye konuştu. Sorunun çözümü için Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen başkanlığında bir heyetin Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın partisi olan CHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ifade eden Acar, şöyle konuştu: "Türkiye'nin sorunlarını çözme iddiasında halkın karşısına çıkan CHP, Özkanlar'daki pazar sorununu çözmede başarılı olamamıştır" dedi.