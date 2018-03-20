Karşıyaka’da Aşık Veysel gecesi

Karşıyaka Belediyesi Ziya Gökalp Kültür Merkezinde gerçekleşecek gecede, hem ozanın yaşam öyküsü ve felsefesi anlatılacak hem de ölümsüz eserleri seslendirilecek.

Karşıyaka Belediyesi ve Ege Bölgesi Aşık Veysel Kültür Derneği, "Uzun ince bir yoldayım", "Dostlar beni hatırlasın" ve "Kara toprak" gibi unutulmaz eserlerin sahibi Aşık Veysel Şatıroğlu anısına özel bir gece düzenleyecek. Ozanın 45. ölüm yıl dönümü, aynı zamanda da Dünya Şiir Günü olan 21 Mart'ta Ziya Gökalp Kültür Merkezinde yapılacak etkinlik, saat 20.00'de başlayacak.

Gecede, Dernek Başkanı Adalet Özkan, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı, Emel Barutçu, TRT Sanatçısı Muazzez Özacar, Öğretim Görevlisi Hüseyin Koçak, Aşık Veysel Okulu Korosu ile dernek solistleri Necdet Kurt, Elif Bahşi, Naci Şirin ve Hülya Ergöl sahne alacak. Büyük ozan; aşktan, sevgiden, saygıdan, merhametten, birlik ve beraberlikten bahsettiği eserleriyle bir kez daha can bulacak; insanlığı, yaşamı ve felsefesiyle hatırlanacak.



"SEVENLERİNİ BEKLİYORUZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Gönül gözüyle gören büyük usta, halk ozanımız Aşık Veysel anısına; sanatın, vefanın ve dostluğun kenti Karşıyakamızda buluşuyoruz. Büyük ozanı anmak ve çok özel bir sanat gecesine tanıklık etmek isteyenleri, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek bu anlamlı etkinliğe davet ediyoruz" dedi.