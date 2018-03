Kaymakam Uçgun'dan şehit ailelerine ziyaret

Kaymakam Uçgun, 2016 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği hain saldırıda terhisine 1 ay kala şehit düşen Onbaşı Evren Kara'nın ailesini de ziyaret etti. Burada şehidin yakınlarıyla bir araya gelen Kaymakam Uçgun, şehitliğin en kutsal mertebe olduğunu belirterek, "Şehit aileleri ve gazilerimizi ziyaret ederek onlarla yakından ilgilenmek en öncelikli işlerimizden biridir. Bizler ne yaparsak vatan uğruna, bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısını dindiremeyiz. Ancak bize şehitlerden bir emanet olarak kalan bütün şehit ailelerimiz ile gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Devletimizin imkanları kendilerinin hizmetindedir. Herhangi bir sorun veya sıkıntınızda biz her zaman yanınızda olacağız. Kapılarımız sizlere her zaman açık olacaktır. Evlatlarını bu vatan uğruna feda eden güzide insanlara vefa borcunu ödemek mümkün değil" dedi.

Kaymakam Uçgun'un ziyaretine İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yzb. Selim Kasacı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Özdemir ve Vaiz Veli Bardakçı da eşlik etti.