‘KOBİ’ler ihracatçı olacak’

BUGÜN NELER OLDU

MüstakilSanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'nin konuğu olan İZTO Başkan Adayı Mahmut Özgener, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihracat yapma kapasitesine yönelik açıklamalarda bulundu. MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü'nün ev sahipliğindeki toplantıda konuşan Özgener, kentteki KOBİ'lerin de birer ihracatçıya dönüşmesi gerektiğini söyledi. Başkan Ülkü ise, "İzmir'deki KOBİ'leri birer ihracatçı haline getirme düşünceniz hem bölgemizi hem de ülkemizi ekonomik anlamda oldukça geliştirir. MÜSİAD olarak böylesi güzel düşünce, bizi heyecanlandırdığı gibi KOBİ'lerimizi de heyecanlandıracak" diye konuştu.