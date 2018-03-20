Milletvekili Bilgiç, Isparta hizmetlerini değerlendirdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan ve çok sayıda gazetecinin katıldığı toplantıda, kentte yapılan hizmetler değerlendirildi.

AK Parti iktidarının göreve geldiği günden bu yana Isparta'da yapılan hizmetleri anlatan Milletvekili Bilgiç, önümüzdeki süreçte kentte yapılacak olan yatırımları da anlattı.

Milletvekili Bilgiç, son olarak geçtiğimiz yıl protokol öncülüğünde bir çalışma başlatılarak, şampiyonluğu kıl payı kaçıran Isparta Davrazspor konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi. Bilgiç, Isparta Davrazspor konusunda STK'ların da üzerine düşeni hakkıyla yapması gerektiğini savundu.

