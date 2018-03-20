Pazar çöpleri iş kapısı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Değeri son yıllarda fark edilen ve ülkemizde ciddi bir sektör haline gelen solucan gübresi üretimi, önemli bir geçim kapısı haline geldi. Uzun yıllar devlet memurluğu yaptıktan sonra emekli olan İzmirli iki girişimci, kendi yöntemleriyle girdikleri solucan gübresi sektöründe hem çevreci hem de sıfıra yakın maliyetle kendileri için önemli bir iş kapısı açtı. Turhan Akay, pazar yerleri artıklarını kullanarak, Cevat Ülkü ise yemek fabrikalarının atıklarını kendilerine geçim kapısı haline getirdi. 25 yıl Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde memur olarak çalıştıktan sonra emekli olan Turhan Akay, geçtiğimiz yıl evinin bodrumunda hobi olarak başladığı solucan gübresi işinde solucan sayısı bugün 50 bine yükseldi. Asker emeklisi olan Cevat Ülkü ise 200 bin solucan ile başladığı üretimde 9 ayda 4 milyon solucana ulaştığını belirtti.