Sındırgı Hünnap merkezi olacak

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 32 aileye toplam 3 bin 200 hünnap fidanı dağıtıldı. Proje dahilinde dağıtılan hünnap fidanlarının değerinin 52 bin 864 Türk Lirası olduğunu belirten Vakıf Müdürü Mesut Turfal fidanların maliyetinin yüzde 90'nın vakıf, yüzde 10'nun aile tarafından karşılandığını söyledi.

Aile başına 166 lira ödeneceğini belirten ve proje ile alternatif gelir sağlamalarını amaçladıklarını belirten Turfal, "Geç çiçek açan bir bitki, Mayıs ayında çiçekleniyor, soğuktan etkilenmiyor. Yıl boyunca verim alabiliyorsunuz" dedi.

Turfal dağıtımın 4 köyde 32 aileye gerçekleştirildiğini belirterek, "Geçen yıl da aynı bölgede 26 aileye hünnap fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Komşumuz Demirci ilçesinde daha önce ekim yapılmıştı, oldukça verimli olduğu görüldü. Biz de bu bölgeye yakın kırsal mahallelerimiz olan Emendere, Yüreğil, Yaylabayır ve Yaylacık mahallelerimize dağıtım gerçekleştirdik, bölge Hünnap merkezi olmaya aday" şeklinde konuştu.

Hünnap dağıtım Törenine Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aldemir, bazı daire amirleri ile çiftçiler katıldı.

