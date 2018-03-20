Yetiştirdiği balıkları Avrupa’ya satıyor

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ABD'de su ürünleri konusunda aldığı yüksek lisans eğitimi sonrası Türkiye'ye dönen ve balık çiftlikleri için yavru levrek ve çipura yetiştirmek üzere girişimde bulunan Haluk Tuncer, Ege'de bu türler dışında lezzetiyle bilinen diğer balık türlerinin çiftlik ortamında yetiştirilmesi için de bilimsel bir çalışma yürütmeye karar verdi. Su ürünleri mühendisleriyle birlikte yapılan çalışma sonucunda yaklaşık 20 tür arasında denemeleri başarıyla sonuçlanan trança, sinarit ve mercana odaklanan Tuncer, İzmir Karaburun açıklarında kurduğu çiftliklerde bu türlerin yetiştiriciliğine başladı. Tuncer, daha derin sularda yaşayan ve az bilinen bu türlerle kısa sürede yıllık 2 milyon avroluk ihracat rakamına ulaştı. Yetiştirdiği balıklara Avrupa pazarından yoğun talep geldiği belirten Tuncer, "Balıkları genellikle İtalya, Yunanistan ve İsviçre'ye gönderiyoruz. 10 ülkeye ihraç yapıyoruz. Özel balık türlerinin ihracatıyla geçen yıl 2 milyon euro gelir elde ettik. Yeni yatırımla 2 yıl içinde üretim bin tona, ihracat geliri ise 6 milyon euroya çıkacak" dedi.