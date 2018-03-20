Yılların hayal ve özlemleri tuvalle buluştu

Genci yaşlısı, öğrencisi emeklisiyle her yaş grubundan kursiyerin katıldığı kursa son dönemde özellikle emekli erkekler de yoğun ilgi gösteriyor. Haftanın üç günü verilen derslere heyecan ve coşkuyla katılan Bucalılar, aldıkları eğitimle kısa sürede muhteşem sanat eserleri ortaya çıkarıyor.

Bucalılar yıllardır içlerinde yaşattıkları hayal, özlem ve sanat tutkularını Buca Belediyesi Evka-1 Semt Evi resim kursunda tuvalle buluşturuyor. Usta eğitmenlerden resim sanatını en ince detaylarını öğrenen kursiyerler, birbirinden muhteşem eserler ortaya koyuyor.

Resim kursuna, ev hanımlarının yanı sıra içlerindeki sanat tutkusunu emeklilik yıllarında keşfeden erkekler de yoğun ilgi gösteriyor. Kimi portre, kimi manzara çalışmalarıyla ortaya koyuyor sanatını. Resim sanatıyla ilkokulda abisinin aldığı şövaleyle tanışan, bugünse Buca Belediyesi'nin açtığı kursla profesyonel ressamlara taş çıkartan eserler boyayan Cafer Gök (58) kısa süre önce kaybettiği annesinin portesini yaparak sevgi ve özlemini tuvaline yansıttı.

Resim yapmayı 'renklerle dans' olarak tanımlayan kursiyer Nurcan Özdemir (58), "Dağlarda açan laleler, kırlarda açan papatyalar gibi özgür hissediyorum. Dostluğu, kardeşliği, barışı ve sevgiyi yaşatıyor bende" sözleriyle resim tutkusunu anlattı. Rahatsızlanmasına, bastonla yürümek zorunda olmasına rağmen resimden kopamayan Özdemir, kurs günlerini iple çektiğini ifade etti.

28 yıl yaşadığı Hollanda'dan dönüp emekliliğini Buca'da yaşayan, yağlı boya resimle de eşinin yönlendirmesiyle başlayan Gürkan Aras (52), "Çizgilere renk, ışık verebilmek, onların tuval üzerinde güzelleştiğini görebilmek ruhumu güzelleştiriyor. Burada kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum" diyerek geç başlayan resim tutkusunu özetledi.

Yağlı boya resim kursunun ödüllü kursiyerleri de var. 9 Eylül Üniversitesi öğrencisi Zehra Bıyık (20), resim alanında birçok dalda ödüllü eserler boyamış genç bir yetenek. O da Buca Belediyesi Evka-1 Semt Evi resim kursunda kendini geliştirerek, başarılarını taçlandırmak istiyor.



