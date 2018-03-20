Alınan bilgiye göre, şair ve yazar Cahit Zarifoğlu anısına düzenlenen "Zarif Çocuk Ulusal Kitap Okuma Yarışması"na başvurular elektronik ortamda 31 Mart'a kadar sınıf öğretmenleri veya veliler tarafından yapılabilecek. Yarışmacı her öğrenci sisteme kayıt olacak. Bir sınıfın finalist olabilmesi için aynı sınıftan en az 10 öğrencinin kitapları okuması ve internet üzerinden yapılacak eleme sınavına katılması gerekiyor.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yaptığı açıklamada, önceki yıllarda yerel bazda yapılan "Zarif Çocuk Ulusal Kitap Okuma Yarışması"nın daha geniş kitlelere ulaşması için bu yıl ülke genelinde düzenlediklerini söyledi.

Yarışma nedeniyle ülke genelinden gelecek öğretmen ve öğrencileri Kütahya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağını belirten Başyiğit, "Okumak, insan hayatının bir parçası haline dönüşür. İnsan okuma konusunda ne kadar iyiyse konuşma ve hitap etme konusunda da o kadar iyi olur. Kütahya, özellikleri ve güzellikleri olan bir şehir. Öğretmen ve öğrencilerimizi, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak düzenlediğimiz Zarif Çocuk Ulusal Kitap Okuma Yarışması'na tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin katılımını bekliyor, başarılar diliyorum" diye konuştu

Başyiğit, yarışmada dereceye giren öğrenciler arasında 11 Mayıs'ta Kütahya'da final yarışmasının yapılacağını sözlerine ekledi.