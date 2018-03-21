Akdağ balı marka olma yolunda

10 yıldır bal üreticiliği yapan İsmail Karaağıl, ''Akdağ yüksekliği ve zengin bitki örtüsü ile arıcılık için son derece ideal bir bölge. Bu bölgede üretilen bal lezzet yönünden oldukça mükemmel. Ürünlerimizi uygun fiyattan satıyoruz. Kilogramı 50 TL'ye tamamen doğal balı satıyorum'' dedi.

Sonbahar, kış ve ilkbahar döneminde bal tüketiminde ciddi bir artış yaşandığını söyleyen Karaağıl, "İnsanlarımız balın doğal antibiyotik olduğunu biliyorlar. Çok güçlü bir antioksidan olduğunu biliyorlar. Glikoz, fruktoz, demir, kalsiyum, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum gibi minerallerden oluştuğunu biliyorlar. B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin kaynağı olduğunu biliyorlar. Öksürüğe, uykusuzluğa, astım ve bronşit hastalıklarına iyi geldiğini biliyorlar. Bu kadar bilgililer yani. Ama 20 Liraya satılan bala temkinli yaklaşmaları gerektiğini bilmiyorlar" diye konuştu.

Akdağ yaylalarında üretilen balın tanıtımı yapıldığı takdirde hakkettiği değeri kazanacağını belirten Karaağıl, ''Bilinen faydalarına her geçen gün yenileri eklenen karakovan balını iki farklı teknik kullanılarak üretiyorum. Bölgemizde bunların ilki, geleneksel bir yöntem olan kütük kovanlarının kullanılması ile uygulanıyor. Arı oğulları bu kovanlara bırakılıyor ve arılar kendi salgıları ile petekleri hazırlayarak bal yapmaya başlıyor. Diğer yöntemden çok daha eski bir teknik olması, bu yöntemin daha sağlıklı olduğu kanaatini bende oluşturdu. İkinci yöntemde ise kütük kovanların yerini kasnak çerçeveler alıyor. Kuluçkalık döneminde olan arıların üzerine yuvarlak çerçeveler bırakılıyor. Kasnak adı da verilen bu çerçevelere, yine kendi salgıları ile petek yapan arılar bal hazırlamaya başlıyor. Aslında karakovan balı üretim şeklinde, her iki yöntemde de bir değişiklik yok. Sadece kovan olarak kullanılan malzeme farklılık taşıyor'' şeklinde konuştu.

Karaağıl, ''Eşsiz güzelliklere sahip Akdağ yaylarında ürettiğim balı tatmak isteyen herkesi Şaphane ilçemize beklerim'' ifadelerini kullandı.