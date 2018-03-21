Başkan Sepil, Tuna ile masaya oturdu

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek teknik direktör Tamer Tuna ve futbolcularla masaya oturmaya başladı. Sepil, ilk olarak sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tamer Tuna ile görüşme odasına girdi. Kariyerinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de görev yapan Tuna'nın performansından memnun olan Mehmet Sepil'in genç teknik adamla sözleşme uzatmak istediği bildirildi. Yapılan görüşmede Sepil, Tamer Tuna'yla uzun vadeli çalışmak istediğini ifade etti. Tuna ise, "Başkanla hiçbir şekilde pazarlık yapmadım. Sadece düşüncelerimizi birbirimize ilettik" dedi.

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