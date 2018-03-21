Başkan Uysal, çocuklarla kitap okudu

Öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen kahvaltının ardından öğrencilerle sohbet eden Başkan Uysal, 8-C sınıfında düzenlenen okuma saatinde çocuklarla birlikte kitap okudu. Her fırsatta çocuklara ve gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın önemine vurgu yapan ve onlara örnek olmak amacıyla bu tür etkinliklerde yer almaya özen gösteren Başkan Uysal, "Amacımız çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak. Belediye olarak kitap okuma konusunda okullarımız ile sürekli koordineli olarak çalışıyoruz. İlçemizde Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz projeyi en güzel şekilde yürütüyorlar. Biz de Belediye olarak elimizden gelen katkıyı sunuyoruz" dedi.

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