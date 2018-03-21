Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Başkan Uysal, çocuklarla kitap okudu

Başkan Uysal, çocuklarla kitap okudu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme projesi kapsamında Burhaniye’deki okullarda gerçekleştirilen okuma saatleri devam ediyor. Son olarak Hacı Mustafa Müdürlüğü İlköğretim Okulu’nda dün gerçekleşen okuma saatine, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ve Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal da katıldı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 11:14
Başkan Uysal, çocuklarla kitap okudu

Öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen kahvaltının ardından öğrencilerle sohbet eden Başkan Uysal, 8-C sınıfında düzenlenen okuma saatinde çocuklarla birlikte kitap okudu. Her fırsatta çocuklara ve gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın önemine vurgu yapan ve onlara örnek olmak amacıyla bu tür etkinliklerde yer almaya özen gösteren Başkan Uysal, "Amacımız çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak. Belediye olarak kitap okuma konusunda okullarımız ile sürekli koordineli olarak çalışıyoruz. İlçemizde Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz projeyi en güzel şekilde yürütüyorlar. Biz de Belediye olarak elimizden gelen katkıyı sunuyoruz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Uysal, çocuklarla kitap okudu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN