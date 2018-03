21 Mart Dünya Down Sendromular Farkındalık Günü, Bornova Belediyesi'nin düzenlendiği kortej yürüyüşü ve hazırladığı özel programda, coşkuyla kutlandı. Down sendromlu Bilge Su'nun annesi Sevim Türkmen yaşadıklarını ve duygularını dile getirdi. Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda, Yılmaz Demirtaş'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden dowm sendromlu bireyler, gönüllerince eğlendi. Down sendromlu gençlerin zeybek ve salsa gösterisi beğeni topladı.

BUGÜN NELER OLDU