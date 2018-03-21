Burhaniye'de vefa yemeği

Geniş bir katılımla gerçekleşen toplantıda, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. 2019'da da bir olacağız, beraber olacağız" dedi.

Organizasyona, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hadiye Erok ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fikret Biçer'in yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, AK Parti kurucu ilçe başkanları, komşu ilçe başkanları, Burhaniye Belediyesi meclis üyeleri ile AK Parti'ye gönül vermiş teşkilat mensupları katıldı.

2019'DA ZAFER BURHANİYELİLERİN OLACAK

Yemekte bir konuşma yapan İl Başkanı Demirarslan, ilçe ziyaretleri kapsamında hem muhtarlarla hem de sandık ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bizim sevdamız koltuk, makam sevdası değildir. Bizler bu davayı ve memleketi önemsiyoruz. Bunu diyebiliyorsan samimisin. Nefsi hareket etmemek lazım" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu ise, 2019 seçimlerinin önemine değinerek, "Siyaset sevda, aşk işidir. Adanmışlıktır. Doğduğunuz, büyüdüğünüz memlekete, ülkeye adanmışlıktır. Toplu vurdukça sineler, onu top sindiremez. Bugün Burhaniye'de sinelerin toplu vurduğunu görüyorum. Sizlerin enerjisi, coşkusu, inancı bize de geçti. Bugün Burhaniye'de sahada çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. 2019'da zafer Burhaniyelilerin olacak. Bu salonunun heyecanı bize bunu gösteriyor" diye konuştu. İlçe Başkanı Onur Bedir de birlik ve beraberliğin altını çizerek, şöyle konuştu: "Bu iş ekip işi, el ele vererek, hep birlikte 2019 seçimlerine gireceğiz. 2014 ruhunun 2019'da da olacağına inanıyorum."

ŞEVK VE HEYECANIMIZ HİÇ SÖNMESİN

Vefa toplantısında konuşan Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye'de düzenlenen vefa yemeğinin özel ve anlamlı bir toplantı olduğunu belirterek, birlikte yürüdüğü yol ve dava arkadaşlarına şu sözlerle seslendi: "Belediye yönetimi olarak 2014 seçimlerinde, gerek ana kademedeki gerekse kadın ve gençlik kollarındaki arkadaşlarımızla birlikte, hep beraber çok büyük heyecanla, canla başla çalıştık. Bu şevk ve heyecanımızın hiç sönmemesini diliyorum. Başarı için, çalışma azmimizin ve disiplinimizin en yüksek seviyede olması gerekiyor. Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. 2019'da da bir olacağız, beraber olacağız."