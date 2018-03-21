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Camide Kur'an-ı Kerim dersi

Kütahya'nın Çavdarhisar Ortaokulu öğrencileri, Kur'an-ı Kerim dersini camide işledi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 10:47

Kur'an-ı Kerim dersini çok sevdiklerini belirten öğrenciler, ''Öğretmenlerimiz Kur'an-ı Kerim dersini bize ilk defa camide verdiler. Kur'an okumak çok güzel bir duygu. Allah'ın kitabını öğrenip okuyoruz. Allah'ın emirlerini hayatımızda uygulamak için Allah'ın kitabını okuyoruz. Camiye gelmeyen arkadaşlarımızın da camiye gelmesini tavsiye ediyoruz'' dediler.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kübra Üstün, yaptığı açıklamada, ''Kur'an-ı Kerim dersini işlemek ve camiyi daha yakından tanımak için okulumuz yakınında bulunan TOKİ camisini ziyaret edip dersimizi camide işledik.. Öğrencilerimiz yapılan bu farklı etkinliğin çok güzel olduğunu ve sık sık tekrar etmek istediklerini belirttiler'' diye konuştu.

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