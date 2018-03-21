Çevreci öğrencilerden Başkan Çerçi’ye teşekkür

Yunusemre Belediyesi'nin ilçede hayata geçirdiği projeler yediden yetmişe her kesimden insanın takdirini kazanıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret eden Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, belediyenin 1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor Projesi'nden dolayı Başkan Çerçi'yi kutladı. Çevreci çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini dile getiren öğrenciler, aynı duyarlılığın diğer belediyelerde de olması gerektiğine dikkat çekti. Öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktaran Başkan Çerçi ise gelecek nesillerin doğaya duyarlı olması için çalışmalarda da bulunduklarını kaydetti. "Gelecek nesillerin yemyeşil bir Yunusemre'de yaşaması için çalışıyoruz" diyen Belediye Başkanı Çerçi sözlerini şöyle tamamladı: "Belediyemiz, '1 milyon fidan toprakla buluşuyor' Projesi kapsamında öğrencilerimizle birlikte onlarca fidanı Tekstilciler Sitesinde toprakla buluşturdu. Öğrencilerimiz, öğretmenleri ve velileriyle birlikte bizleri ziyaret ederek çevreci projelerimizden dolayı teşekkür etti. Belediye olarak öğrencilerimize çevre bilincini küçük yaşta aşılamaya çalışıyor, bu konuda okullarımızla birlikte programlar düzenliyoruz. Biz biliyoruz ki ağaç yaşken eğilir. Tabi öğrencilerimizin bu konuda gösterdiği ilgi bizi mutlu ediyor" dedi.

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