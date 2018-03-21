Çine’de Türk Sanat Müziği gecesi

Şef Murat Akyüzlü yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi kültür merkezleri kursiyerlerinden oluşan koro ve orkestra Çinelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Salonu dolduran seyirciler eşliğinde Münir Nurettin Selçuk'un "Kalamış", İsmail Dede Efendi'nin "Yine Bir Gülnihal" ve Teoman Alpay'ın "Nasıl Geçti Habersiz" gibi herkesçe bilinen ve sevilen şarkıların seslendirildiği gece, seyircilerle birlikte hep bir ağızdan söylenen 'İzmir Marşı'yla son buldu.

Keyifli bir gece geçiren Çineliler, kendilerini sanat müziğiyle buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.