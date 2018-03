Doğuştan sporcular

Genetik farklılık nedeniyle ailelerin desteğiyle yaşamını sürdüren down sendromlu bireyler, sporda elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Bedensel olarak ciddi efor sarf edilen sporlarda madalyalar kazanan özel sporcular, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettikleri başarılarla boy gösteriyor. Down sendromlu İrem Öztekin (17), kendi yaş grubunda 2 dünya rekoru ve 5 madalya sahibi oldu. 5 yıl önce cimnastiğe başlayan Ece Şen (17), Türkiye şampiyonluklarını kimseye bırakmıyor. Down sendromlu Selin Durgut (15), yeteneğini yüzme, dans, cimnastik ve buz pateni gibi farklı spor dallarında sergileyerek 20 madalya kazandı. Bu yıl 200 metre serbestyüzme kategorisinde 3'üncü olan 18 yaşındaki Berkay Demirci altın madalyaya uzanmak.Yüzmede çok sayıda birinciliği bulunan Sergen Aşkın (24), temmuz ayında Kanada'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Yüzücü 22 yaşındaki Özgün Öktem ise, Avrupa 4'üncülüğü derecesini ilerletmek istiyor.

MADALYA AVCILARI

?Down sendromlu Onat Soysal (23), 8 yıldır katıldığı TÖSFED Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde çeşitli branşlarda dereceler elde etti. Yüzmede elde ettiği madalyaların ardından ilgi duyduğu futbolda kendisini geliştiren 19 yaşındaki Muammer Sinan Kuş, Futsal Milli Takımı'na seçildi. Gülle atmada 4 dalda birincilik, 100 metre koşuda da Ege bölge birincisi olan İsmet Ulutaş, önümüzdeki bahar döneminde yapılacak yarışmalara hazırlanıyor. Alper Öztürk (25), yüzme, bisiklet, basketbol ve cimnastikte çok sayıda başarı elde etti. Cimnastik sporcusu Eda Atak (15), geçen yıl İzmir'de düzenlenen Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş madalya elde etti. İsmet Ulutaş (14) gülle atma ve atletizmde kısa sürede pek çok başarı elde etti. Down sendromlu Elvan Gökkaya (15), yüzmede bu yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde 2'incilik elde etti. Umut Gökçeoğlu (15) ise, Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda denge ve tek bar kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.