Engelli yerine park eden engelliye ceza

Balıkesir'de Hükümet Konağı'nın önünde 30 Ocak'ta meydana gelen olayda aracını engelli park yerine bırakan doğuştan her iki ayağında da ortopedik engel olan 35 yaşındaki bedensel engelli dalış rekortmeni milli sporcu Cem Esmeray, dönüşte görevli polis memuru aracının plakasında engelli ibaresi bulunmadığı için 216 liralık para cezası yazdı. Esmeray, görevli polis memuruna kendisinin yüzde 40 engelli olduğunu söyleyip, mevzuata göre 2011 yılından itibaren araç plakalarında engelli ibaresi bulunması zorunluluğunun kaldırıldığını anlattı. Ancak engelli kimliğini göstermesine rağmen ceza yazılmasını engelleyemedi. Esmeray, soluğu Balıkesir Adliyesi'nde alarak, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne, cezanın iptali için başvuruda bulundu. Trafik polisinin, iletişim tarzını da dava etti ve insanlarla ve özellikle engellilerle iletişim eğitimine alınmasını talep etti. Esmeray, "Mahkeme süreci devam ediyor. Herkesin 'Bu ağır engelli, bu engelli değil. Bu zaten yürüyebiliyor, bu yürüyemiyor' gibi kıstaslarla, devletin koyduğu kanun ve nizamlar haricinde ayrım yapmalarının önüne geçilmesi kanaatindeyim" diye konuştu.

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