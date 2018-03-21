İzmİr şehİdİnİ kalbİne gömdü

Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nde bölücü terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak için memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirilen şehit askerin cenazesi tören için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne götürüldü. Şehidin babasını 3 yaşındayken kaybettiği, ağabeyi Ali Çakmak, ablası Elif Çakmak'ı annesi Ümmühan Çakmak'ın tek başına büyütüp okuttuğu öğrenildi. Zor şartlarda çocuklarını büyüten Ümmühan Çakmak, oğlunun acı haberini, komşunun evinde bulunduğu sırada alınca yıkıldı. Şehidin annesi Ümmühan Çakmak, KKTC'de görevli deniz Astsubay ağabeyi Ali Çakmak ve ablası Elif Çakmak, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Acılı anne burada oğlunun tabutuna kapanıp, "Oğlum bu sana yakışmadı" sözleriyle gözyaşı döktü. Ağabeyi Deniz Astsubay Ali Çakmak'a da, general rütbesindeki askerler sarılarak taziyelerini bildirdi. Ali Çakmak da, şehit kardeşinin tabutu başında gözyaşı döktü. Aileyi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vali Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül yalnız bırakmadı.

SEDYEYLE GELDİ

?Şehit askerin silah arkadaşı olduğu bildirilen meslektaşları da tabutunun üzerine kurşun bıraktı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak'ın cenazesi omuzlarda top arabasına taşındı. Şehidin cenazesi, Kadifekale Şehitliği'nde gözyaşları arasında defnedildi. Şehit Çakmak'ın cenazesine katılanlar arasında en dikkat çekeni sedye ile camiye gelen 87 yaşındaki babaannesi Rukiye Çakmak oldu. Çok büyük üzüntü yaşayan ve cenaze töreni esnasında gözleri dolan Çakmak, "O benim canımdı. Torunumu son kez görmek istedim" dedi.