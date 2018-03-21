İzmir ve Manisa’da terör operasyonları

İZMİR'de, terör örgütü Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi/Kaldıraç (DSİH) adına izinsiz yürüyüş düzenleyen 12 kişi ile sol terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları belirlenen 5 örgüt üyesi İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından Menemen ve Selçuk'ta düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Manisa'da ise, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla merkez, Salihli ve Turgutlu'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı yakalandı.

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