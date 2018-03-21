“İzmir’i dünyaya açacağız”

İZMİR Ticaret Odası (İTO) Meslek Komitesi ve Meclis üyelerinin belirleneceği 9 Nisan'da, İzmir Ticaret Odası 31 Nolu İnsan Sağlığı Grubu Komitesi Meclis Üyeliği Seçimi adayı olan Özel İzmir Gazi Hastanesi Kurucu ortaklarından Op. Dr. Selim Amato ve ekibi düzenlediklerini toplantıda 'Ben değil, biz adayız' anlayışı ile yola çıktıklarını söyledi. Amato, "Güçbirliği içinde tek bir hedefe kilitlenerek yola çıktık" dedi. BASEK Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz ise, "İzmir'i dünyaya açılan bir pencere olarak görüyoruz. Bu yüzden sorunların çözümü için çok çalışacağız" diye konuştu.

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