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Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 11:13
Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kula 4 Eylül Mahallesi 335 sokakta ilerleyen Metin Yıldız idaresindeki 45 U 7552 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Caddesi ile 335 sokağın kesiştiği kavşakta Hüseyin Uytun'un kullandığı 35 DC 9335 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 45 U 7552 plakalı otomobilde bulunan Hüseyin Ay yaralandı. Kazanın meydana gelmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Yaralanan kişi ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki otomobilde de maddi hasar meydana gelirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
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