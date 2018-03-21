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Öğrenciler Çanakkale Ruhunu yaşadı

Nazilli Fatih İlkokulu’nda öğrencilere Çanakkale Ruhu aşılandı. Bin 200 öğrencinin bulunduğu okulda önce derslerde Çanakkale Savaşı, savaşta yaşananlar ve şehitliğin önemi anlatıldı. Ardından da öğrencilere üzüm hoşafı ve ekmek ikram edilerek savaş günlerinde askerlerin yaşadıkları canlandırıldı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 10:54
Öğrenciler Çanakkale Ruhunu yaşadı

Okul Aile Birliği, okul idaresi ve Öğretmenlerin katkıları ile okul bahçesinde bin 500 kişilik hoşaf ve ekmek dağıtıldı. Fatih İlkokulu Okul Aile birliği Başkanı Nuran Yılmaz, "Amacımız, çocuklarımıza Çanakkale Savaşındaki askerlerimizin bayat ekmek ve hoşafla beslendiklerini, başka yiyecek şansı olmadığını göstermek, o anları yani Çanakkale ruhunu yaşatmaktı" dedi.

"ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATTIK"

Okul Müdürü Faik Tekcan, bin 200 öğrencilerinin olduğunu ve manevi değerleri çocuklara aşılamaya gayret ettiklerini ifade ederek, "18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Haftası nedeniyle, çocuklarımızın, öğrencilerimizin Çanakkale ruhunu daha iyi anlamaları, daha iyi kafalarında canlandırmalarını ve o günleri yaşamalarını istedik. O zor günlerde insanların Çanakkale'de bir hoşaf ve yanında bir ekmekle yaşadıklarını bilmeleri için, çocuklarımızın az da olsa bu duyguyu yaşayabilmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik. Üzüm Hoşafı ve ekmek ikramı yaparak çocuklarımızın da geçmişte atalarımızın, şehitlerimizin Çanakkale'de o duyguyu hissetmelerini istedik. Bu amaçla böyle bir etkinlik düzenledik. Öğretmenlerimizde derslerde bahsettiler. Bir de bu etkinliğimizi yapınca umarım Çanakkale ruhunu, şehitlerimize ve geçmişe olan saygıyı daha iyi kavrarlar. Daha iyi benimserler. Geçmişi unutmadan geleceğe bakmalarını sağlamak için, tarih bilincini kazanmaları için böyle bir etkinliği uygun gördük. Umarım amacına ulaşmıştır. Okul aile birliğinin desteğiyle bu etkinliğimizi yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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