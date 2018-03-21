Öğrencilerden büyük hareket

İzmir Bayındır İlçesi'nde iki ilkokul, ortaokul ve bir lise öğrencilerinin yaşları küçük ama yaptıkları iyiliklerle yürekleri büyük dedirtiyor. Binden fazla öğrenci son bir yıldır iyilik yapmak için kolları sıvayarak birçok projeye imza attı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin başlattığı "İyilik Gönüllüleri" projesi kapsamında öğrenciler yardımlaşma ve iyilik yapmanın farkındalığına vardı. Öncelikle Migros HAYTAP işbirliği ile birlikte sokak hayvanların beslenmesi için okul çıkışlarında evde ve sokaklarda atık yiyecekleri toplayan, kasaplardan kemik alan ve petshoplardan mama alan öğrenciler bunları sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu yerlerde dağıtımını yaptı. Dağıtımda keyifli oldukları gözlenen öğrenciler hayvanlarla da zaman geçirdi.

PARA DA TOPLADILAR

Gıda yardımı için kolları sıvayan Bayındırlı öğrenciler okullarda gıda yardımı için çeşitlerde duyurular yaptı. Daha sonra aileleri, eşi dostu ve arkadaşlarıyla birlikte Bayındır'ın dört bir yanını dolaşan öğrenciler gıda yardımı topladı. Toplanan yardım kadar Bayındır SYDV'dan ihtiyaç sahiplerinin isim ve adresleri alındı. Tek tek kendi elleriyle gıda yardımlarını doğru adreslere ulaştıran öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Birçok aileyi sevindiren çocuklar yardımlaşmanın farkındalığına vardı. Aynı zamanda öğrenciler bir yandan da ilçe sakinlerinden kullanılamayan giysiler toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak adına giysi toplama Merkezi'ne teslim edildi. Bayındır'da bulunan okullara yardım kutuları koyan öğrenciler bir ay boyunca Arakanlı çocuklar için bağış yardımında bulundular. Bir ay sonunda 2 bin 100 TL para toplayan öğrenciler bu parayı öğretmenlerinin yardımıyla birlikte bankaya yatırıp dekontu ise Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kiraz, yapılan projelerle birlikte öğrencilerle gurur duyduklarını belirtti. Çocukların iyilik yapmak için bir çok nedeni olduğunu belirten Kiraz, "Öğrenciler iyiliği uygulayarak öğrendi" dedi.