Öğrencilerin adliye ziyareti

Başsavcı Hüseyin Tuncel tarafından kabul edilen öğrenciler, hukuk alanında merak ettikleri konular hakkında bilgi aldılar.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Başsavcı Hüseyin Tuncel, eğitim hayatı, göreve başlama süreci ve görevinin avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Samimi bir ortamda öğrencilerin tüm soruların cevaplayan Tuncel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, öğrencilere teşekkür etti. Ağır Ceza Hakimi Hasan Öztürk'de öğrencileri mahkeme salonunda ağırlayarak mahkemenin işleyişi hakkında bilgiler verdi. Adliye ziyaretinin çok yararlı olduğunu anlatan Okul Müdürü Bayram Eroğlu," Bizlere zaman ayıran Başsavcımız Hüseyin Tuncel'e okulumuz adına teşekkür ederiz. Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Hakimi Hasan Öztürk ise öğrencilerimizi mahkeme salonunda ağırladı. Mahkemenin işleyişi üyeleri ve çalışma konuları hakkında derin deneyimlerini aktardı. Etkili bir paylaşım sunan Ağır Ceza Hakimi Hasan Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.