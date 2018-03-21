Oyuncak tezgahında uyuşturucu

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan, seyyar olarak oyuncak ve hediyelik eşya satan 66 yaşındaki İlhan Barsbay'ın uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Barsbay'ı takibe alan jandarma ekipleri, Dokuzkavaklar Mahallesi'nde çocuk parkı yanında kiraladığı evde uyuşturucu bulunduğunu öğrenince, geçen pazar günü operasyon düzenledi. Baskın yapan ekipler, İlhan Barsbay'ı gözaltına aldı. Narkotik köpeği 'Evlat' ile yapılan aramada, evin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 100 gram kubar esrar, 30 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İlhan Barsbay'ın seyyar olarak oyuncak ve hediyelik eşya sattığı evinin önündeki çocuk parkında, ayrıca gençlere de uyuşturucu sattığının tespit edildiği belirtildi. Gözaltına alınan İlhan Barsbay, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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