Pazarlar MYO'da yemek servisi semineri

Pazarlar Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda Mamabüs firmasının Operasyon direktörü Gürkan Özcan tarafından Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencilerine seminer verildi. 25 yıldır yemek sektöründe yöneticilik yapan Gürkan Özcan konuşmasında "Catering sektörü ağırlıklı gıda teknikeri istihdam etmekte olduğunu, İş görüşmesine gelen arkadaşlarımızın iş ile ilgili bilgilerinde eksiklikleri fark ettiğini, bu sebeple sektörü ve işi tanıtmak amaçlı bir seminer çalışması hazırladığını ve amacının mezun olan gıda teknikerlerinin Catering sektörünü tercih ettiğinde karşılaşacağı durumları anlatmak olduğunu söyledi.

Özcan, Catering sektörünü tercih eden gıda teknikeri hangi kadro ile işe başlar, kariyer planı ne olur, nasıl bir ortamda çalışır, ne kadar maaş alır, görev tanımı ne olur, nasıl bir donanıma sahip olmalıdır, iş görüşmesinde dikkat edeceği konular nelerdir, firma seçiminde dikkat etmesi gerekenler nelerdir gibi konularda bilgilerini öğrencilerle paylaştı.

Seminere Pazarlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Sait Dündar Sofuoğlu, Gıda Teknolojisi Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.

Gıda Teknolojisi Bölümü Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Şimşek, seminerin çok faydalı geçtiğini ve buna benzer seminerlere ilerleyen tarihlerde devam edeceklerini belirtti.