Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Tiroid kanseri tedavisi için iş birliği yaptılar

Tiroid kanseri tedavisi için iş birliği yaptılar

Ege Üniversitesi (EÜ) ve Yonsei Üniversitesi Tiroid Kanser Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Giriş Tarihi: 21.3.2018
Tiroid kanseri tedavisi için iş birliği yaptılar

Ege Üniversitesi (EÜ) ve Güney Kore'den Yonsei Üniversitesi Tiroid Kanser Merkezi arasında törenle iş birliği protokolü imzalandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ'nün eski Senato Salonu'nda imzalanan protokol ile iki üniversite, tiroid kanseri konusunda ortak araştırmalar yapacak, bilgi alışverişinde bulunacak ve karşılıklı öğretim elemanı değişimi gerçekleştirecek. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi. Protokolü imzalayan Yonsei Üniversitesi Tiroid Kanser Merkezi Direktörü Prof. Dr. Hang-Seok Chang ise tiroid kanserinin sıklığı en çok artan kanser türü olduğuna işaret ederek, "Pek çok açıdan bu kanser, iki ülke arasında benzerlik göstermektedir. Savaş yıllarına dayanan köklü kardeşlik ilişkilerimizi bir adım öteye taşımak sebebiyle bu konuda ortak çalışmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tiroid kanseri tedavisi için iş birliği yaptılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN