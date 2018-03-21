Torbalı’nın zeybekleri İzmir’in birincisi

Gaziemir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya 14 belediyenin halk oyunları ekibinin katıldı. Torbalı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ,yerel bir oyun derlemesi olan Göllüce iki parmak zeybeği ile sahneye çıktı. Halk Oyunları Eğitmeni Muhammet Çiğdem tarafından ilçeye bağlı Göllüce Mahallesi'nden derlenen oyun ilk kez oynandı. Torbalı'ya has bu orijinal zeybek oyunuyla jürinin ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan 10 kişilik ekip birincilik kupasıyla Torbalı'ya döndü. Torbalı ekibi bu dereceyle 2 Nisan'da Aydın'da gerçekleştirilecek olan Ege Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.



"KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ TANITIYORUZ"

Torbalı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin İzmir çapında şampiyonluk elde etmesinin önemli bir başarı olduğunu dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Halk oyunları, kültürel değerlerimizin yaşatılması ve genç kuşaklar tarafından bilinmesi açısından önemli . Torbalı Belediyesi olarak bu değerlerimizi önemsiyoruz. Belediye bünyesindeki kültür, sanat ve spor okullarımızda bu değerleri yeni nesle aktarmanın mücadelesini veriyoruz. Bu vesileyle Torbalı Belediyesi Halk Oyunları Ekibimizi şampiyonluktan ötürü tebrik ediyorum" dedi.