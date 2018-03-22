50 yıldır aynı yastığa baş koyanlar buluştu

İzmir'de Bayraklı Kaymakamlığı, "Yaşlılar Haftası" kapsamında 50 Altın Yıl Projesi'ni hayata geçirdi. Bornova Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen organizasyona en az 50 yıldır bir yastığa baş koyan çiftler bir araya geldi. Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da katıldı. Dağ, salondaki masaları tek tek dolaşarak çiftlerle sohbet etti. Çiftlerle yakından ilgilenen AK Partili Dağ, 50 yılı aşkın bir süredir aile kavramını sürdürerek millete faydalı nesiller yetiştirdikleri için teşekkür etti.

KUCAKLAŞIN

?Devleti oluşturan kurumların başında ailenin geldiğini belirten AK Partili Dağ, "Bu coğrafyada yaşayan herkesin aile ve akraba bilincini devam ettirmesi gerektiğini ifade eden Dağ, aktaran "Evlilikte 50 yılını geçirmiş olan Bayraklı'daki hemşehrilerimizle bir aradayız. 50 yıl önemli bir süre ve süre zarfında evliliği devam ettirmek karşılıklı özveriyle, dayanışmayla, ilk evlilik cüzdanını verirken hep dediğimiz iyi günlerde birlikte mutlu olun mutluluğu çoğaltın olumsuz zor günlerde de kucaklaşın ve zorluğu azaltın. Çok basit şeyler nedeniyle zaman zaman ailenin dağıldığını gördüklerini ve bu durumunbizleri çok üzüyor. Aileyi bundan sonra daha da geliştirecek politikaları hayata geçirme noktasında uğraşımızı sürdüreceğiz. Dünyada geriye doğru giden bir batı kültürü ilerleyen bir Anadolu kültürü var. Bizi burada büyütecek olan batının kaybettiği genç nesildir. Batı aileyi kaybetti" dedi. Bayraklı Kaymakamı Adem Arslan ise evliliğin hayatın yükünü ve mutluluğunun paylaşıldığı bir birliktelik olduğunu kaydederek, "Aile toplumun özüdür. Bir aileye ait olmak, paylaşmak, kendimizi güvende hissetmek, gelişmek ve tamamlanmak için gereklidir. Ayrıca sağlıklı ve gelişmiş bir toplum olabilmenin de gereğidir" dedi.