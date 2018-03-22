Akciğerindeki kitle şaşırttı

İzmir'de iki ay önce göğüs ağrıları başlayan ve ani bayılmalar yaşayan 51 yaşındaki Şefiye Seçer, rahatsızlığını öğrenebilmek için doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerde akciğer bölgesinde nefes almasını zorlaştıran ayva büyüklüğünde bir kitle olduğu anlaşıldı. Hayati riski gün geçtikçe artan kadın, Özel Medifema Hastanesi'ne gitti. Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hidayet Çatal ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Ali Telli'nin ortak girdiği 5 saatlik ameliyatla Seçer'in vücudundan kitle çıkartıldı. Uzun süre vücudundaki kitleyle yaşayan Seçer, sağlığına kavuştu.

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