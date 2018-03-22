Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Akciğerindeki kitle şaşırttı

Akciğerindeki kitle şaşırttı

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Akciğerindeki kitle şaşırttı

'de iki ay önce göğüs ağrıları başlayan ve ani bayılmalar yaşayan 51 yaşındaki Şefiye Seçer, rahatsızlığını öğrenebilmek için doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerde akciğer bölgesinde nefes almasını zorlaştıran ayva büyüklüğünde bir kitle olduğu anlaşıldı. Hayati riski gün geçtikçe artan kadın, Özel Medifema Hastanesi'ne gitti. Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hidayet Çatal ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Ali Telli'nin ortak girdiği 5 saatlik ameliyatla Seçer'in vücudundan kitle çıkartıldı. Uzun süre vücudundaki kitleyle yaşayan Seçer, sağlığına kavuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akciğerindeki kitle şaşırttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN