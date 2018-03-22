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Akdağ'da 'kuzu göbeği mantarı' bereketi

'nın Şaphane ve Gediz ilçeleri arasında bulunan 2 bin 120 rakımlı Akdağ'da kuzu göbeği bereketi yaşanıyor.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 11:20
Akdağ'da 'kuzu göbeği mantarı' bereketi

Bahar aylarının gelmesiyle kuzu göbeği mantarının sezonu da başladığı belirtildi. Akdağ'ın yüksek kesimlerinde çıkan ve Fransa, Almanya gibi ülkelere ihraç edildiği öğrenilen bu mantarın yemeklerde kullanıldığı gibi farklı hastalıkların tedavisinde de kullanılmakta olduğu açıklandı.

Şaphane ilçesinde yaşayan Ersun Topal, yaptığı açıklamada, ''Aracımla belli bir yere kadar gittikten sonra, Akdağ'a tırmanıp bildiğim bölgelerden kuzu göbeği mantarını topladım. Ben şifa olsun niyetiyle yemek için topluyorum. Ancak genellikle mart ve nisan aylarındaki yağmurlarla çam, meşe, gürgen, dişbudak ağaçlarının dibinde yetişen kuzugöbeği mantarının yaş olarak kilogramı 80 TL, kuru olarak kilogramı ise 600 TL'ye kadar alıcı buluyor. Bu durum bölgede yaşayan vatandaşlarımız için ciddi bir ekonomik kaynak sağlıyor'' ifadelerini kullandı.

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Akdağ'da 'kuzu göbeği mantarı' bereketi
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