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4 maçtan 12 puan istiyor

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Altay 4 maçtan 12 puan istiyor

2. Lig 'ta son 3 haftada 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak liderlik koltuğunu Gümüşhanespor'a kaptıran zirve takipçisi , gelecek 4 haftadan 12 puan çıkarmak istiyor. Ligde her takımın birbirini yenebildiğini ancak yeniden seri galibiyetler almaları gerektiğini belirten sportif direktör Özden Töraydın, "Şampiyon olacaksak tekrar vites yükseltmeli, performansımızı artırmalıyız. Stratejik davranmalıyız. Bu hafta Silivrispor'u yenerek çıkış yakalamamız lazım. Üst üste oynayacağımız Silivrispor, Bandırmaspor (D), Karşıyaka ve Bugsaşspor (D) maçlarından çok iyi çıkmamız gerek. Hedefimiz bu periyotta 12 puan" dedi. Siyahbeyazlılarda cumartesi günü 'de oynanacak Silivrispor karşılaşması öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

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Altay 4 maçtan 12 puan istiyor
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