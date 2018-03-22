Aşık Veysel Aydın’da anıldı

Aşık Veysel'in hayatını anlatan sinevizyon gösterisiyle başlayan gecede usta sanatçının türküleri seslendirildi. Sahnede sanatçıyı temsilen ozanla bütünleşen sazı ve şapkasıyla bir canlandırmanın da yer aldığı gecede ozanın "Güzelliğin On Par' Etmez", "Kara Toprak" gibi Anadolu kültürünün son yüzyılda ürettiği en başarılı örneklerden olan türküleri seslendirildi. Aşık Veysel'in bir başka unutulmaz şarkısı "Uzun İnce Bir Yoldayım" ise seyircilerle birlikte hep bir ağızdan söylendi.

Gecede Aşık Veysel'in kendi sesinden radyo kayıtlarından bölümler dinlenirken, Atatürk'le aralarındaki anekdot da aktarıldı. Atatürk'ün hayata gözlerine yummasının ardından usta ozanın yakıp Türkiye'nin dört bir yanında yankılanan "Atatürk'e Ağıt" türküsü de gecede seyircilerle buluştu.

Aşık Veysel'in Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı eğitmenlerince seslendirilen türküleri, usta ozanı anmak için Şükran Güngör - Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'ni dolduran sevenleri tarafından da coşkuyla ve hasretle seslendirildi.