Avcı Şeytan’da kalmak istiyor

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarının flaş ekibi Altınordu'da attığı 15 golle takımını sırtlayan Kerim Avcı, önümüzdeki sezon kırmızı-lacivertli formayı Süper Lig'de terletmek istediğini söyledi. Kariyerinin en parlak dönemini geçiren gurbetçi futbolcu menajeri aracılığıyla Süper Lig'den teklifler aldığını ancak sadece İzmir ekibinin başarısına odaklandığını ifade ederek, "Ben ve takım arkadaşlarım kalan 6 maçı düşünüyoruz. Arzumuz direkt şampiyonluk, olmazsa da Play- Off'tan çıkacağımıza inanıyorum. Hepimizin hedefi Süper Lig'de oynamak ama bunu Altınordu çatısı altında gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu. Son 5 haftada 6 gol atan Avcı. "Attığım golleri ekstra çalışmalara borçluyum. İdmanlardan sonra en az 1 saat özel çalışıyorum. Bu antrenmanların meyvesini maçlarda topluyorum. Buradaki sistem ve antrenman teknikleri çıtayı hep yukarı taşımamızı sağlıyor. Kulübümde çok mutluyum" dedi.

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