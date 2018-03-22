Aydın’da bahar temizliği başladı

Çalışmalar kapsamında çocuk bahçeleri, yol kenarları, orta refüjler, mesire alanları, meydanlar ve sahiller dahil Aydın genelinde büyükşehir belediyesi sorumluluk alanlarındaki her yer bahara hazır hale getiriliyor. Temizlik, bakım, onarım, yenileme çalışmaları bitirildikten sonra bu alanlara çoğunluğu Çine Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kadın üyelerinin yetiştirdiği çiçeklerden olmak üzere yaklaşık 1 milyon çiçek dikilip Aydın rengârenk bir görünüme kavuşacak. Çiçeklerin yanı sıra 20 bin fidan ve çalı grubu da toprakla buluşturulacak.

ÇOCUK OYUN GRUPLARI TEMİZLENİYOR

Baharın gelmesiyle birlikte çocukların parklarda daha fazla zaman geçirecek olan çocukların temiz ve güvenli eğlenebilmeleri için çocuk oyun gruplarının bakımları yapılıyor ve oyun alanları yıkanıp temizleniyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda da uygun yerlere yeni çocuk oyun gruplarının ve spor aletlerinin montajları yapılıyor.

Efeler ilçesinde vatandaşların boş zamanlarında keyifli zaman geçirip dinlendikleri Aytepe, Pınarbaşı mesire alanlarıyla Tekstil Park, İsmet Sezgin Parkı ve Gençlik Parkı'nda çim yenileme çalışmaları bitirildi ve buralar vatandaşların kullanımına açıldı. Parklarda aydınlatma direkleriyle havuzların tamir ve bakımları da rutin olarak yapılıyor. Bunların yanı sıra refüjlerdeki ağaçların budamaları ve bakımları bitirilirken Aydın genelinde palmiyelerin de ilaçlamaları bitirildi.

TATİL BELDELERİ YAZA HAZIRLANIYOR

Tatil beldelerinde de büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanındaki plajlarda bakım çalışmaları başladı. Plajları yaza hazırlamak için yapılan çalışmaların ilk aşamasında hasar gören banklar değiştirilmeye başlandı ve Kuşadası sahillerinde plaj kumları temizlenip taşlardan arındırılarak plajlar yaz sezonuna hazır hale getiriliyor.

Didim'de ise Kültür Park'ta park revizyon çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda Didim'de Ankara Üniversitesi'yle ortaklaşa yapılan park çalışması yakın zamanda bitirilerek vatandaşların kullanımına açılacak.

ÇERÇİOĞLU, "YİRMİDÖRT SAAT SAHADAYIZ"

Aydın'ın temiz ve bakımlı kent hüviyetini devam ettirdiklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Büyükşehir belediyesi olarak yirmidört saat sahada çalışıp Aydın'ı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bahar öncesinde temizlik çalışmalarına başladık. Yakın zamanda da bahar çiçeklerinin dikimlerine başlayarak Aydın'ı gelin gibi süsleyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı parklarımıza, bahçelerimize gelip baharın tadını çıkarmaya davet ediyorum" diye konuştu.