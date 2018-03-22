Bahçeşehir Royal Torbalı’da yükseldi

Sektörde 1984 yılından bu yana faaliyet gösteren Şehru İnşaat, izmir'in yeni çekim merkezi Torbalı'ya bağlı Ayrancılar'da özel bir projeyi hayata geçiriyor. İstanbul ve Bodrum'da çok özel projelere imça atan Şehru İnşaat'ın İzmir'deki ilk yatırımı olan Bahçeşehir Royal, bölgenin eşsiz doğası eşliğinde huzurlu ve konforlu bir yaşam sunuyor. 44 bin m2 alan üzerinde yükselecek Bahçeşehir Royal'ın tanıtım lansmanı yoğun katılımla gerçekleşti.

2019'DA TESLİM EDİLECEK

?6 blok 340 daire ve 8 dükkandan oluşan projenin modern yaşamın tüm detaylarını bünyesinde barındırdığını belirten Şehru İnşaat Yönetim Kurulu Üyeleri Şehnaz Aybar ve Ruken Aybar, "Doğayla iç içe ortamdaki havuzu ve geniş bahçeleri ile Bahçeşehir Royal'de sıcak komşuluk ilişkileri ve mahalle kültürü, modern mimari içerisinde yeniden canlanacak" dedi. Şehru İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Seda Mercan, "2019'da anahtarları teslim edeceğiz" dedi.