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nden ailelere yeni dokunuş

sosyal çalışmalar kapsamında ilçe genelinde yeni bir projeye imza atarak yeni doğan bebekler için “Hoş geldin Bebek” projesini başlattı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:06
Didim Belediyesinden ailelere yeni dokunuş

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, proje kapsamında yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret edip ailelerin sevincine ortak oluyor. Didim'de dünyaya gözlerini açan bebekler için "Hoş geldin Bebek" projesine start verildi. Başkanı Atabay yeni doğan bebekleri ve aileleri bizzat ziyaret ederek bir bebeğin ihtiyacına yönelik olarak belirlenen "Hoşgeldin bebek" hediye kutularından armağan etti.

Ziyarette ailelerle bir araya gelen Başkan Atabay "Ailelere yeni bir bireyin katılması her zaman mutluluk ve heyecan kaynağıdır. 'Hoş geldin Bebek' projemizde ailelerin sevincine ortak olmayı hedefledik. Tüm bebeklerimize ve ailelerine sağlıklı, mutlu, huzurlu yarınlar diliyorum." dedi.

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Didim Belediyesinden ailelere yeni dokunuş
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