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Hisarcık köy okulunda fidan dikme şenliği

’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar Köyü İlk ve Ortaokulu’nda Orman Haftası nedeniyle fidan dikme şenliği düzenlendi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 11:51
Hisarcık köy okulunda fidan dikme şenliği

Orman İşletme Şefliğinden temin edilen 50 sedir fidanın okulun bahçesine dikimi Kaymakam Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Hisarcık Orman İşletme Şefi İbrahim Yalçın, Hisarcık Fidanlık Şefi Yusuf Gökşen, öğretmen ve öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Salim Teoman Okuş, amaçlarının öğrencilere ağaç sevgisini aşılamak olduğunu belirterek,"Orman İşletme Şefliği tarafından okulumuza verilen 50 sedir fidanını öğrencilerimiz ile birlikte toprakla buluşturduk. Dikilen fidanların büyümesiyle okulumuzun bahçesi güzelleşecek, daha güzel bir oyun ve yaşam alanı oluşacak. Okul bahçemiz için gerekli fidanları temin eden Orman İşletme Şefimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Hisarcık köy okulunda fidan dikme şenliği
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