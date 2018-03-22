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İranlı ler ’e akın ediyor

Giriş Tarihi: 22.3.2018
İranlı turistler İzmir’e akın ediyor

Çok sayıda İranlı, şu günlerde, ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini fırsat bilip tatil için Türkiye'yi tercih ediyor. 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 2.5 milyonu aşkın İranlı i ağırlayan Türkiye'ye, bu yılın ilk ayında en çok turistin İran'dan geldiğini hatırlatan Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan İçöz, bu artışı ve nedenlerini değerlendirdi. 'de İranlı turist sayısında özellikle son yıllarda büyük artış yaşandığına dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan İçöz, benzer yaşam tarzı, kültür, sosyoloji ve ortak bir dine sahip olmaları nedeniyle ülkemizin İranlı turistler için çok önemli avantajlara sahip olduğunu söyledi. Prof. Dr. İçöz, ülkelere göre Türkiye'ye gelen turist sayısına bakıldığında, İran'ın, geçen yıl 2.5 milyon kişiyle ve yüzde 7.72 payla Rusya ve Almanya'nın ardından 3. sıraya yükseldiğini belirtti. Bu yılın ilk ayında ülkeye gelen 154 bin 296 İranlı turist sayısı ile bu ülkenin Ocak 2018 itibarıyla Türkiye'ye turist gönderen ülkeler arasında 1. sırayı aldığını kaydeden İçöz, İranlı ziyaretçi sayısının artmasının beklendiğini kaydetti.

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İranlı turistler İzmir’e akın ediyor
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