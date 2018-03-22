İzmir’de konut satışları azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2017 yılı şubat ayında İzmir'de 6 bin 290 olan konut satışı, 2018 yılı Şubat ayında yüzde 5.2 oranında azalarak 5 bin 965 oldu. İzmir'de ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 oranında azalarak bin 908 oldu. Şubat ayında satışı yapılan konutların yüzde 32'si ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 37'si ilk satış, yüzde 63'ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 43'ünü ilk satışlar, yüzde 57'sini ikinci el satışlar oluşturdu. Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2018 Şubat ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2018

Şubat ayında Buca'da 831 konut satılırken, Buca'yı 601 konut satışı ile Karşıyaka, 487 konut satışı ile Torbalı izledi.

BUGÜN NELER OLDU