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hastalarının umudu

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Kanser hastalarının umudu

'da 11 yıl boyunca tedavisi gören Sanayi ve Ticaret Odası'nın eski başkanlarından , 2014 yılında hayatını kaybetti. Hastalığı boyunca eşiyle birlikte olan 54 yaşındaki Saaded Koşmaz, kanser hastalarının sıkıntılarını çözebilmek ve eşinin adını yaşatmak için 6 ay önce Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı'nı kurdu. Yaklaşık 100 gönüllüye ulaşan vakfa bir bina bulamayaınca evini atölyeye çeviren Saaded Koşmaz, "Hasta ve hasta yakınları hastanede kalmasın, parasızlık çekmesin istedik" dedi.

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Kanser hastalarının umudu
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