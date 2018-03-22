Kanser hastalarının umudu

Manisa'da 11 yıl boyunca kanser tedavisi gören Sanayi ve Ticaret Odası'nın eski başkanlarından Bülent Koşmaz, 2014 yılında hayatını kaybetti. Hastalığı boyunca eşiyle birlikte olan 54 yaşındaki Saaded Koşmaz, kanser hastalarının sıkıntılarını çözebilmek ve eşinin adını yaşatmak için 6 ay önce Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı'nı kurdu. Yaklaşık 100 gönüllüye ulaşan vakfa bir bina bulamayaınca evini atölyeye çeviren Saaded Koşmaz, "Hasta ve hasta yakınları hastanede kalmasın, parasızlık çekmesin istedik" dedi.

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