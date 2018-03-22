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Kosanovic formayı reIs’e kaptırdı

’de 14 hafta üst üste ilk 11’de sahaya çıkan Kosanovic, son maçlarda sergilediği düşük performans nedeniyle Antalyaspor ve maçlarında formayı Wallace Reis’e kaptırdı

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Kosanovic formayı reIs’e kaptırdı

SPOR 'de geçen hafta Aytemiz deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönüp milli maç arasına 40 puanla 7'nci sırada giren 'de stoper Milos Kosanovic formayı kaptırdı. Sezon başında Belçika'nın Standard Liege takımından kiralanan Sırp oyuncu, 14 hafta üst üste formayı giyerken partneri Kadu'yla da iyi bir ikili oluşturdu. Savunmadaki iyi performansını hücumda da sergileyen Kosanovic, duran toplardan 3 asist yaptı. Ancak devre arasında Brezilyalı Wallace Reis'in transfer edilmesinin ardından düşüşe geçen 27 yaşındaki savunmacı Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek oturdu, formayı Reis'e kaptırdı. Teknik direktör , Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Kadu'nun yokluğunda Kosanovic'i tercih etmezken, Reis'le birlikte Leo'ya şans verdi.

GHİLAS KAYIP
?Göztepe'de Kosanovic'in yanı sıra ikinci yarıda Scarione, Ghilas, Tayfur, Ömer ve Ngando da çok az süre alan isimler oldu. Sarı-kırmızılılarla sezona müthiş bir başlangıç yapan ve attığı gollerle takımına puanlar kazandıran Tayfur, sezonun ikinci yarısında sadece 2 maçta 11'de sahaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu hiç 90 dakika sahada kalamadı. Tayfur, 6 karşılaşmada 182 dakika görev yaptı. İzmir ekibine geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Cezayirli forvet Ghilas ise ikinci devrede kendini gösteremedi.

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Kosanovic formayı reIs’e kaptırdı
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