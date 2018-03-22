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Okumayı öğrenmek için gösterdikleri gayret örnek oluyor

'nın Aslanapa Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Ortaca köyünde kursa katılan iki yaşlı kadının okuma yazma öğrenme isteği örnek oldu.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 11:48
Okumayı öğrenmek için gösterdikleri gayret örnek oluyor

Aslanapa Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ''Okuma yazma seferberliği kapsamında, Ortaca köyünde açtığımız okuma yazma kursuna iki teyzemiz katıldı. Her yaşta okuma yazma öğrenmenin mümkün olduğunu bize gösteren teyzeler, Ortaca İlkokuluna da renk kattılar. Kısa sürede büyük gelişme kaydederek azimleriyle tüm köy halkına örnek oldular'' dedi.

Ortaca ilkokulu öğretmenlerinden Esra Dönmez yaptığı açıklamada, ''Kursumuza katılan Gülsüm Nigiz ve Mücahide Yeli isimli teyzelerimiz oldukça istekli ve gayretliler. Bu yaşta gösterdikleri azim ve gayret ile bizlere örnek oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

Kursiyerlerden 67 yaşındaki Gülsüm Nizgiz, ''Cumhurbaşkanımıza ve değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendiye, bizlere böyle bir imkan sundukları için çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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Okumayı öğrenmek için gösterdikleri gayret örnek oluyor
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