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Şehidin adına okula çeşme

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Şehidin adına okula çeşme

'nin 'ndeki Karşıyaka İlkokulu'na, 2015 yılında vatani görevini yaptığı Beytüşşebap'ta, teröristlerce gerçekleştirilen hain bir saldırı sonucunda şehit olan Jandarma Komando Er Doğan Acar adına hayırsever tarafından çeşme yaptırıldı. Açılış törenine Pamukkale Kaymakam vekili Şükrü Görücü, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan ile Şehit Er Doğan Acar'ın annesi Fatma Acar ve şehit babası Mehmet Acar katıldı. Çeşme açılışından sonra Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

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Şehidin adına okula çeşme
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